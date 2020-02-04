Сильний вітер та до 10 см снігу: мешканців Львівщини попереджають про погіршення погодних умов

У найближчі дні на Львівщині очікується ускладнення погодних умов, зокрема можливі сильні пориви вітру, а також снігопади. Про це інформує пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області з посиланням Львівський гідрометцентр.

Так, сьогодні ввечері, вночі та вранці, 5 лютого, очікується значний мокрий сніг, по півдню території сильний сніг. Вдень також обіцяють сніг. Впродовж завтрашнього дня будуть подекуди налипання мокрого снігу, пориви північного вітру 15-20 м/с та хуртовини. На дорогах ожеледиця, по півдню території снігові замети. Крім цього очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, а в горах 15-25 см.

Температура повітря 5 лютого впродовж доби буде 0-5° морозу, 6 та 7 лютого вночі очікують 4-9° морозу. В горах прогнозують 12-14° морозу, а вдень – 0-5° морозу.

«Ускладнення погодних умов відповідає ІI рівню небезпечності (помаранчевий). Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, комунального господарства, будівельної галузі та до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – наголошують надзвичайники.

Відтак рятувальники звертаються до громадян дотримуватися елементарних правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці. За умов поганих погодних умов, намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.

Водіїв просять бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем. Обов’язково враховувати погодні та дорожні умови, дотримуватися безпечного інтервалу та дистанції, не перевищувати швидкість, уникати ризикованих маневрів. У разі виникнення небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».