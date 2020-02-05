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Біля ринку «Південний» виявили 800 грам ртуті

Соломія Головіна

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У Львові на зупинці громадського транспорту біля центрального входу на ринок «Південний» виявили розлиту ртуть (приблизно 800 грам). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Підрозділи ГУ ДСНС у Львівській області проводять заходи з демеркуризації території та збору ртуті. Обставини події з’ясовують.

Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, що при виявленні, розбитті та пошкодженні ємностей із ртуттю (градусників, колб і т.д.), негайно слід звертатися за телефонами 297−59−11, 261−40−83, 261−42−39, 261−44−61.

«Пам’ятайте, що при потраплянні навіть невеликої кількості ртуті чи її сполук в організм людини, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою!», – зазначається у інформації.

Фото: Facebook/Варта-1

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