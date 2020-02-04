За смертельну ДТП у Бродах, вчинену напідпитку, водію «світить» до 8 років тюрми

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного чоловіка, який, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, вчинив у Бродах смертельну ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 грудня минулого року у Бродах. Як з’ясували правоохоронці під час досудового розслідування, 32-річний нетверезий водій автомобіля Renault Megane грубо порушив Правила дорожнього руху і не надав дорогу вантажівці MAN.

«Внаслідок потужного зіткнення 55-річний пасажир, що перебував в автомобілі Renault Megane, загинув на місці події, а інший – отримав численні переломи, струс мозку, пошкодження легені та інші важкі травми», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За вчинене горе-водію загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські уже завершили розслідування, а справу передали до суду, який і обиратиме покарання для лиходія.