В Україну ввезли заражені вірусом устриці

В Україну із Франції завезли партію устриць, у яких виявили нововірус. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби Львівщини.

Фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів дізналися про небезпечні устриці через Європейську систему швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF).

Встановлено, що 22 січня в устрицях, експортованих із Франції у низку країн ЄС, в тому числі й в Україну, виявили нововірус. Отримувачем цього продукту в Україні є ТОВ «Одісей Люкс» (м. Вишневе Київської обл.)

Відповідно до законодавства підприємства зобов’язані вилучати та/або відкликати з обігу харчові продукти, якщо вони можуть нести шкоду здоров’ю людини.

При виявленні таких продуктів мешканців Львівщини просять негайно повідомляти у Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області за адресою: вул. Вітовського, 18, м. Львів, тел.: +38 (032) 261-36-90, e-mail: office@lvivdpss.gov.ua.

Нагадаємо, нещодавно із Польщі в Україну завезли заражену сальмонелою курятину.