УКУ очолив рейтинг українських вишів із найвищим середнім балом вступу на контракт

Український католицький університет посів перше місце у рейтингу вищих навчальних закладів за показником середнього балу ЗНО абітурієнтів, яких в 2019 році зараховано до вишів на навчання за контрактом. Такі дані оприлюднила Інформаційна система «Вступ.Освіта.ua», передає Львівський портал.

Загалом у рейтингу – 200 закладів вищої освіти. Перше місце посів Український католицький університет. Середній бал ЗНО на контракт становить 183,72. Слід відмітити, що УКУ у 2018 році теж посів перше місце у рейтингу. Тоді середній бал був 182,68.

Наступним у рейтингу серед львівських навчальних закладів посідає Львівський медичний інститут, який перебуває на 11 місці. Його середній бал ЗНО на контракт становить 161, 3. Далі йде Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Він посів 13 місце із середнім балом 160,9. На 20 місці перебуває Львівський національний університет імені Івана Франка. Середній бал вступників на контракт – 158,2. Також 22 місце посідає Львівська національна академія мистецтв із середнім балом 157,9. Національний університет «Львівська політехніка» перебуває на 31 місці. Середній бал вступників на контракт цього ВНЗ – 152,9.

Натомість друге місце у рейтингу серед закладів вищої освіти за показником середнього балу ЗНО абітурієнтів, яких в 2019 році зараховано до вишів на навчання за контрактом посів Національний університет «Києво-Могилянська академія», а третє – Українська медична стоматологічна академія.

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Як повідомляється, середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Детальніше з рейтингом закладів вищої освіти України за показником середнього балу ЗНО абітурієнтів, які вступили на контракт, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, раніше оприлюднили рейтинг вишів за середнім балом ЗНО серед бюджетників. В ТОП-10 потрапив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.