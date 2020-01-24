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Оприлюднили рейтинг вишів за середнім балом ЗНО серед бюджетників. В ТОП-10 потрапив Львівський медуніверситет

Вероніка Рой

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Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти України за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2019 році зараховано до вишів на навчання за кошти державного або місцевого бюджету, передає Львівський портал.

 

Загалом у рейтингу – 224 закладів вищої освіти. Найвище місце серед навчальних закладів Львівщини за показником середнього бала ЗНО серед абітурієнтів, які вступали на бюджет посів Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Йому вдалось здобути шосте місце.  Середній бал ЗНО на бюджет становить 181,66.

Додамо, минулого року Львівський медуніверситет у такому ж рейтингу посідав третє місце із середнім балом 185,08 балів.

Перше місце у рейтингу посів Національний університет «Києво-Могилянська академія» (середній бал 187,88), друге  – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (середній бал 184,27), а третє – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (середній бал 182, 58).

Як повідомляється, середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

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Детальніше з рейтингом закладів вищої освіти України за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, які вступили на бюджет, можна ознайомитися тут.

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