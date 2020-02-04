У Нацбанку повідомили, скільки грошей заробітчани переказали в Україну у 2019 році

За розрахунками Національного банку України, за підсумками 2019 року українські трудові мігранти переказали близько 12 мільярдів доларів грошових переказів. Про це повідомили у прес-службі НБУ у відповідь на запит hromadske.

«Сприятливу ситуацію на валютному ринку упродовж майже всього минулого року визначали гарні показники експорту, які підтримувала відносно непогана цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках; рекордна врожайність аграрного сектору; помірне зростання імпорту товарів, зокрема, завдяки нижчим цінам на енергоносії; стабільно високі обсяги надходжень від трудових мігрантів (близько 12 мільярдів доларів)», – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Там відзначають, що обсяги грошових переказів дозволили суттєво зменшити курс іноземних валют у 2019 році. Так, у грудні курс долара опустився до 23,2 гривні – на 5 гривень від початку минулого року.

Нагадаємо, за останні 10 років з України поїхали майже чотири мільйони заробітчан і не повернулися.