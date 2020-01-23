За 10 років з України виїхали майже чотири мільйони громадян, – Дубілет

За останні 10 років з України поїхали майже чотири мільйони заробітчан і не повернулися. Про це під час брифінгу розповів міністра Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає УП.

«Єдине що ми можемо зробити – це зрозуміти, яка кількість людей за останні 10 років поїхала та не повернулась. Якщо я не помиляюсь, то за останні 10 років у нас вийшло мінус 4 млн людей, але мабуть цього цитувати не потрібно, бо це не точно. Десь 3,8 млн людей за останні 10 років. Це ті люди, які не повернулись, тому що вони залишились заробітчанами або з іншої причини – це ж відкрите питання. Це відкрита статистика», – сказав Дубілет.

Зазначимо, що загалом в Україні зараз живе 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Населення Львівської області становить понад 2 мільйони 290 тисяч осіб. Детальніше про результати електронного перепису населення читайте за посиланням.