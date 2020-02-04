У Львові відбувся чемпіонат України з дзюдо: результати наших спортсменів

У п’ятницю, 31 січня, на легкоатлетичному манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України завершився чемпіонат України з дзюдо серед кадетів до 18 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У змаганнях взяли участь понад 600 юних спортсменів із усіх областей України. Високий результат продемонстрували спортсмени з Львівщини.

Так, у скарбниці наших спортсменів дві золоті медалі – Ольга Цімко (63 кг) та Микола Грибик (90 кг). Бронзу виборов Артем Гричан у ваговій категорії 81 кг. Загалом львівські команди опинилися у ТОП-5 чемпіонату: дівчата – на 4 місці, а юнаки – на 5.

Нагадаємо, що ці змагання були відбірковими та формують склад національної збірної для участі у міжнародних змаганнях.

Фото: ЛОДА