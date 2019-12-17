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Конституційний суд дозволив Верховній Раді скоротити кількість депутатів

Вероніка Рой

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Конституційний суд України визнав конституційним законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати КСУ у понеділок, 16 грудня. Про це Укрінформу повідомив обізнаний співрозмовник у суді.

 

«Конституційний суд визнав конституційним законопроєкт, який передбачає скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300», – повідомило джерело.

Суддею-доповідачем у цій справі виступав очільник КСУ Олександр Тупицький.

Зазначимо, Верховна Рада направила на висновок до КСУ законопроєкт №1017 «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)».

Законопроєктом пропонується зменшити конституційний склад народних депутатів України до 300 осіб із нинішніх 450, а також вилучити з тексту статті 76 Основного закону принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки це дублює статтю 71.

Передбачається також запровадити такий виборчий ценз, як володіння державною мовою, та змінити виборчу систему, закріпивши пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

Автори законопроєкту вважають, що його ухвалення дасть змогу оптимізувати роботу парламенту та забезпечить ефективне виконання ним своїх функцій.

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