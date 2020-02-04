До Львова приїде Володимир Зеленський. Представлятиме нового голову ЛОДА

У четвер, 6 лютого, до Львова з робочим візитом приїде президент України Володимир Зеленський. Планується, що він представлятиме нового голову Львівської ОДА, яким стане львівський бізнесмен Максим Козицький. Про це пише Zaxid.net з посиланням на одразу кілька високопоставлених джерел в Офісі президента та у Львівській ОДА.

Зазначимо, офіційної інформації про програму візиту наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Максима Козицького на посаду глави Львівської ОДА. Проєкт указу про призначення Козицького буде спрямований президенту Володимиру Зеленському.

Максим Козицький був одним із трьох кандидатів на посаду голови ЛОДА, яких у червні 2019 року висунув на обговорення Володимир Зеленський. Додамо, що Максим Козицький разом із батьком володіє бізнесом у сфері відновлювальної енергетики. Він є єдиним, хто зараз подав декларацію кандидата на посаду голови ЛОДА, що може свідчити про його швидке призначення.

До слова, 24 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський під час засідання Ради розвитку громад та територій заявив, що звільняє голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського з посади. Згодом він повідомив, що повертається до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.

Зазначимо, керував областю Мальський менше ніж пів року – від 6 липня 2019 року.