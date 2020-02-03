ОСТАННІ НОВИНИ

У селі на Стрийщині відкрили медичну амбулаторію

Ольга Денисяка

|

Сьогодні, 3 лютого, у селі Конюхів, що у Стрийському районі, відкрили амбулаторію первинної медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Ця амбулаторія – одна з 43-х амбулаторій сімейної медицини у сільській місцевості, будівництво яких відбувається у Львівській області.

Загальна вартість об’єкту становить майже 7 мільйонів гривень. Фінансий ресурс, який використали для будівництва – це субвенція з державного бюджету місцевому бюджету, а також співфінансування з місцевого бюджету.

Площа приміщення новозбудованого закладу 290,2 м2. Амбулаторію оснащено медичним обладнанням. Зазначимо, що для кожної з 43-х нових амбулаторій закуплено службовий автотранспорт Renault Duster. Також закупили 67 автомобілів для існуючих амбулаторій.

Відтак завдяки відкриттю медичного закладу якісними послугами охоплять 4 тисячі населення з 6 сіл: Конюхів, Грабовець, Монастирець, Колодниця, Довголука, Воля Довголуцька.

Нагадаємо, що 21 листопада 2019 управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації оголосило тендер на закупівлю 159 автомобілів для існуючих амбулаторій.

Раніше в Львівській ОДА обіцяли відкрити всі 43 сільські амбулаторії у третьому кварталі 2019 року, однак цього так і не відбулося.

В області придбали 43 автомобілі для сільських амбулаторій.

Нагадаємо, Львівська облдержадміністрація розриває угоди з підрядниками, які будують 10 медамбулаторій в області. Головною причиною є те, що виконавці критично відстають від графіку виконання робіт та працюють безвідповідально.

Також «Центр громадського моніторингу та досліджень» наголошував, що майже дві третини угод на будівництво амбулаторій сімейної медицини були укладені з порушеннями.

Фото: ЛОДА

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...