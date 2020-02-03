У селі на Стрийщині відкрили медичну амбулаторію

Сьогодні, 3 лютого, у селі Конюхів, що у Стрийському районі, відкрили амбулаторію первинної медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Ця амбулаторія – одна з 43-х амбулаторій сімейної медицини у сільській місцевості, будівництво яких відбувається у Львівській області.

Загальна вартість об’єкту становить майже 7 мільйонів гривень. Фінансий ресурс, який використали для будівництва – це субвенція з державного бюджету місцевому бюджету, а також співфінансування з місцевого бюджету.

Площа приміщення новозбудованого закладу 290,2 м2. Амбулаторію оснащено медичним обладнанням. Зазначимо, що для кожної з 43-х нових амбулаторій закуплено службовий автотранспорт Renault Duster. Також закупили 67 автомобілів для існуючих амбулаторій.

Відтак завдяки відкриттю медичного закладу якісними послугами охоплять 4 тисячі населення з 6 сіл: Конюхів, Грабовець, Монастирець, Колодниця, Довголука, Воля Довголуцька.

Нагадаємо, що 21 листопада 2019 управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації оголосило тендер на закупівлю 159 автомобілів для існуючих амбулаторій.

Раніше в Львівській ОДА обіцяли відкрити всі 43 сільські амбулаторії у третьому кварталі 2019 року, однак цього так і не відбулося.

В області придбали 43 автомобілі для сільських амбулаторій.

Нагадаємо, Львівська облдержадміністрація розриває угоди з підрядниками, які будують 10 медамбулаторій в області. Головною причиною є те, що виконавці критично відстають від графіку виконання робіт та працюють безвідповідально.

Також «Центр громадського моніторингу та досліджень» наголошував, що майже дві третини угод на будівництво амбулаторій сімейної медицини були укладені з порушеннями.

Фото: ЛОДА