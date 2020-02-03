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Техніка, одяг та психотропні таблетки: як минули вихідні на кордоні з Польщею

Ольга Денисяка

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Впродовж останіх вихідних у пунктах пропуску «Краковець – Корчова» та «Рава-Руська -Гребенне» митники вилучили контрабандних товарів на понад мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Загалом митники вилучили 500 смартфонів Xiaomi Redmi різних моделей, 120 безпровідних навушників Apple AirPods та 5 ноутбуків. Їх намагались ввезти водії вантажівок у своїх кабінах та ящиках для інструментів.

Також через неправдиві дані митники вилучили автомобіль «Хюндай», 2009 року випуску. Серед іншого вилучали одяг, психотропні таблетки, продукти харчування.

Загалом за дві доби виявлено 17 порушень митних правил. За всіма фактами складено протоколи про порушення митних правил.

Фото: Галицька митниця

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