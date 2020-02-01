На кордоні із Польщею затримали контрабанду смартфонів

Співробітники Держприкордонслужби на українсько-польському кордоні виявили контрабанду смартфонів та одягу. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

За даними відомства, у п’ятницю, 31 сісня, вантажівка «Вольво» (української реєстрації) прибула з Польщі до міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська». У ході поглибленої перевірки вантажівки було виявлено 340 мобільних телефонів марки Хіаоmі та майже 50 одиниць нового одягу – спортивні куртки і джинсові штани.

Увесь цей товар чоловік приховував в приміщенні кабіни водія та багажних відсіках. Виявлену контрабанду вилучено.