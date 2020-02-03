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Рятувальники попереджають мешканців Львівщини про сильні пориви вітру

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 3 лютого, у Львівській області протягом дня очікуються сильні пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львіщини.

 

Також на окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці.

Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».

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