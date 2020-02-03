На Бродівщині спалахнула сауна: вогонь гасили дві години

Сьогодні вночі, 3 лютого, у селі Пониква Бродівського району загорілась дерев’яна сауна. Вогнеборцям знадобились дві години, аби загасити пожежу. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Повідомлення про займання у сауні до Служби порятунку «101» надійшло о 00:20 год. На місце негайно виїхали рятувальники, втім на момент їхнього прибуття вогонь швидко поширився конструкціями та вже повністю охопив будівлю.

Ліквідувати займання вогнеборці змогли о 02:40 год. Вогонь повністю знищив дерев’яну будівлю.

До гасіння полум’я залучили чотирьох рятувальників. Всі причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюються.

Нагадаємо, за останній місяць на Львівщині це вже друга пожежа у сауні. Перша виникла 12 січня на хуторі Дубина, що в Миколаївському районі. Тоді внаслідок займання ніхто не постраждав, проте вогонь вщент знищив будівлю.

Фото: ДСНС