На Львівщині рятувальники майже три години гасили пожежу у сауні

Сьогодні вночі, 12 січня, на хуторі Дубина, що в Миколаївському районі, спалахнула дерев’яна сауна. Пожежу рятувальники гасили майже три години. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Займання виникло орієнтовно о 04:06 год. у дерев’яній одноповерховій приватній сауні. На місце події негайно прибули вогнеборці.

«На момент прибуття рятувальників вогонь швидко розповсюдився дерев’яними конструкціями будівлі. Пожежа повністю знищила сауну, однак вдалось запобігти подальшому поширенню вогню й врятувати сусідній дерев’яний піднавіс», – йдеться у повідомленні.

Ліквідувати займання вдалося майже через три години, о 06:48 год. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Загалом до гасіння пожежі залучили 8 рятувальників і три одиниці спецтехніки. Наразі причина виникнення займання встановлюється.

Фото: ДСНС