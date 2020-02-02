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Винуватцем смертельної ДТП у Сокалі виявився прикордонник

Андрій Котенський

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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань Львова, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця Держприкордонслужби. Про це Львфівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР Львова.

 

За попередньою інформацією правоохоронців, 2 лютого 2020 року приблизно о 00.00 годині в селі Угринів Сокальського району Львівської області рядовий строкової служби  Львівського прикордонного загону, рухаючись на службовому автомобілі «Volkswagen Transporter» в напрямку переходу з республікою Польща, допустив наїзд на пішохода. В результаті інциденту потерпілий отримав травми, від яких помер на місці.

Транспортний засіб вилучено.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у коимінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону Західного регіону України.

Якщо вину прикордонника буде доведено йому загрожує від 2 до 5 років тюрми.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Сокалі водій автомобіля «Фольксваген» здійснив смертельний наїзд на 56-річного жителя села Нісмичі.

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