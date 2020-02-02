У Сокалі під колесами авто загинув пішохід

У Сокалі водій автомобіля «Фольксваген» здійснив смертельний наїзд на 56-річного жителя села Нісмичі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 1 лютого, близько 23:45 у місті Сокаль. 24-річний водій автомобіля «Фольксваген», мешканець с. Запитів Кам’янка-Бузького району, здійснив наїзд на 56-річного жителя села Нісмичі Сокальського району.

Потерпілий від отриманих травм помер на місці події. Обставини події з’ясовуються.