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У Сокалі під колесами авто загинув пішохід

Андрій Котенський

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У Сокалі водій автомобіля «Фольксваген» здійснив смертельний наїзд на 56-річного жителя села Нісмичі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 1 лютого, близько 23:45 у місті Сокаль. 24-річний водій автомобіля «Фольксваген», мешканець с. Запитів Кам’янка-Бузького району, здійснив наїзд на 56-річного жителя села Нісмичі Сокальського району.

Потерпілий від отриманих травм помер на місці події. Обставини події з’ясовуються.

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