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Кількість жертв коронавірусу сягнула 305 людей

Андрій Котенський

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У світі зафіксовано понад 14 тисяч випадків захворювання на китайський коронавірус. Від захворювання померло уже 305 людей, такі офіційні дані подає Wiki.

 

Кількість хворих за добу зросла на 2618 осіб. Загалом у світі зафіксовано 14 642 випадки захворювання на коронавірус.

Найбільше хворих і померлих у Китаї де зафіксовано 304 летальних випадків. Окрім того зафіксовано першу смерть від коронавірусу за межами Китаю у Філіпінах.

Серед Європейських країн факти захворювання на коронавірус підтверджено у: Нічеччині (10 (+3 випадки), Франції (6), Італія, Велика Британія та РФ (2), Фінляндія, Іспанія і Швеція (1).

Як писав Львівський портал, до спеціального боксу у Львівській обласній інфекційній лікарні з ознаками гострого респіраторного захворювання госпіталізували вже другого чоловіка, який повернувся з туристичного відпочинку з Китаю.

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