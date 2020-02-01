З’явилось відео підпалу автівки журналістки у Львові

З’явилось відео підпалу автівки журналістки Радіо Свобода у Львові Галини Терещук, повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях». Передає Радіо Свобода.

У розпорядженні журналістів опинилось відео, на якому невідомий чоловік підкладає до лобового скла машини журналістки пакети, підпалює їх і тікає. За даними журналістів, палій досі не затриманий, також не ідентифікована його особа.

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«Враховуючи попередній досвід масового нерозкриття злочинів проти журналістів, а також те, що подружжя журналістів Терещуків писали критичні матеріали, в тому числі, про поліцію, важливо, щоб слідство перебувало на максимальному контролі з Києва. Сподіваємось найближчим часом почути публічний звіт поліції про те, яких дій було вчинено задля оперативного встановлення особи та затримання підпалювача по гарячих слідах, та які версії і мотиви злочину розглядає поліція. Очікуємо швидкого розслідування та розкриття імен замовників злочину, наскільки б впливові люди за цим не стояли», – йдеться в заяві редакції.

Журналістка Радіо Свобода Галина Терещук працює на Радіо Cвобода з 2000 року, вона відкидає побутові версії підпалу її автомобіля.

Раніше Львівський портал повідомляв, що невідомі спалили авто львівської журналістки Галини Терещук.

Львівські поліцейські відкрили кримінал через підпал авто журналістки.