У жителя Бродів вилучили зброю

Поліцейські вилучили у мешканця Бродів пістолет та боєприпаси. Відкрито кримінальне провадження, зловмиснику загрожує покарання – до семи років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

За даними відомства, у суботу, 1 лютого, співробітники Бродівського відділення поліції під час санкціонованого обшуку виявили у помешканні 37-річного жителя пістолет, 78 набоїв різного калібру та три штик-ножі. Вилучену зброю та боєприпаси правоохоронці скерували на експертне дослідження.

За незаконне поводження зі зброєю відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.