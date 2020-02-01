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У жителя Бродів вилучили зброю

Андрій Котенський

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Поліцейські вилучили у мешканця Бродів пістолет та боєприпаси. Відкрито кримінальне провадження, зловмиснику загрожує покарання – до семи років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

 

За даними відомства, у суботу, 1 лютого, співробітники Бродівського відділення поліції під час санкціонованого обшуку виявили у помешканні 37-річного жителя пістолет, 78 набоїв різного калібру та три штик-ножі. Вилучену зброю та боєприпаси правоохоронці скерували на експертне дослідження.

За незаконне поводження зі зброєю відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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