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У Львові п’яна жінка напала на поліціянтку

Андрій Котенський

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У Львові п’яна жінка накинулася на поліціянтку, яка приїхала на виклик домашнього насилля. Дебоширку за нанесення тілесних ушкоджень поліцейській, притягнуть до відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними правоохоронців, жінка, котра вчиняла насильство щодо своєї матері, напала на співробітницю мобільної групи протидії домашньому насильству та нанесла їй тілесні ушкодження.

«У суботу, 1 лютого, близько 5.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 63-річної жительки Залізничного району Львова про те, що її 32-річна донька разом із своїм чоловіком розпивають спиртне та вчиняють щодо неї насильство. На місце події прибула мобільна група реагування на факти вчинення домашнього насильства та екіпаж патрульних. Правоохоронці припинили правопорушення, проте донька заявниці поводила себе неадекватно, не виконувала законні вимоги поліцейських та нанесла офіцеру поліції – співробітниці мобільної групи реагування, тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні.

За фактом нападу на поліцейську слідчі Залізничного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Дебоширці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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