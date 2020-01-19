Українка у Львові встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщеннях

Українка Ярослава Магучіх у Львові на змаганнях «Меморіалу Дем’янюка» встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту U20 у приміщенні. Про це Львівському порталу повідомили у Федерації легкої атлетики України.

«Стрибалося дуже кльово. Дякую львівським глядачам за підтримку, це було дуже приємно! Я вперше у Львові і у захваті від міста! 2,01 – мій особистий рекорд у приміщеннях. Наступний старт у Коттбусі (29 січня). Змагатимемося і показуватимемо високі результати», – прокоментувала своє нове досягнення Ярослави Магучіх.

Як повідомляє Worldathletics, 2,01 метри Магучіх подолала з третьої спроби.

Попередній юніорський світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні — 1,99 м — належав Ярославі Магучіх (26 січня 2019, Густопече, Чехія) та американці Вашті Каннінгем (12 березня 2016, Портленд, США).

Магучіх повторила рекорд України у приміщенні Віти Паламар, який та встановила 9 березня 2008 року у Валенсії (Іспанія).

Раніше Львівський портал повідомляв, що 18-річна Ярослава Магучіх на дебютному для себе чемпіонаті світу, який проходить у Досі (Катар), виграла срібну медаль та встановила при цьому світовий рекорд зі стрибків у висоту серед спортсменок віком до 20 років.

Фото: Жорстка Атлетика