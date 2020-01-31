У Львові через отруєння чадним газом чоловік та двоє дітей опинилися на лікарняному ліжку

Вчора у Львові у приватному будинку на вул. Замарстинівській, 208а чоловік та двоє дітей потрапили до лікарень через отруєння чадним газом. Про це інформує пресслужба мерії Львова.

Як повідомляється, постраждалих у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано в медичні заклади м. Львова.

Будинок обладнаний газовим котлом та двома ПГ-4. Працівники ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинили подачу газу до будинку. Обставини події встановлюють.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.