У Буському районі незаконно зрубали понад 200 дерев

У Буському районі поліцейські виявили понад 200 незаконно зрубаних дерев. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники поліції Львівщини 29 січня неподалік приватної пилорами в одному з сіл у Бусьому районі виявили нечіповану деревину. Було встановлено, що власником пилорами є 50-річний мешканець району.

«З місця події правоохоронці вилучили 200 колод сосен, 3 вільхи та 7 дубів. На кругляку відсутнє маркування, належних дозвільних документів також немає. Усю деревину передано на зберігання в лісогосподарство. Встановлюється місце, де було здійснено незаконну порубку дерев, а також осіб, причетних до злочину», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.