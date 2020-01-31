На Коперника створять Центр денного дозвілля для людей похилого віку

Виконавчий комітет Львівському міськради прийняв рішення створити на вул. Коперника Центр денного дозвілля для людей похилого віку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин, зараз приступатимуть до проєктних робіт, оскільки приміщення потребують ремонту. Площа приміщень – 87 кв м.

«Хочемо зробити дуже якісний Центр в центральній частині міста, щоби наші громадяни похилого віку мали місце для зустрічі, спілкування, різних ігор і проведення різних заходів. Приміщення дуже нам підходить, оскільки воно не виходить на вулицю, а у двір, і має досить гарний зал, в якому, звісно, потрібно робити ремонтні роботи і реконструкцію. Нам це приміщення передають, тому ми одразу приступаємо до проєктних робіт. Сподіваюся, що ми якнайшвидше цього року відкриємо цей Центр, і він буде зразком для інших міст, як потрібно працювати з нашими поважними громадянами», – зазначив посадовець.

За його словами, у таких центрах намагаються врахувати усі побажання, вподобання, зацікавлення та пропозиції підопічних. Тому формують групи за інтересами: адже є люди, які хочуть побувати на прогулянці, подихати свіжим повітрям, для когось найкраще дозвілля – екскурсії історичними місцями, музеями чи церквами й монастирями, але є й такі, для кого найкращий відпочинок – активні заняття, різноманітні конкурси, спортивні заходи.

Зазначимо, наразі у Львові функціонує 9 центрів денного дозвілля, з них 6 — при храмах міста. Зокрема: при Храмі Христового Воскресіння (вул. Городоцька, 319а); при Храмі св. Климента Папи (вул. Чупринки, 70); при Храмі Всіх Святих Українського Народу (вул. Петлюри, 32); при Храмі Різдва Пресвятої Богородиці (просп. Червоної Калини, 70); при Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175); при храмі Пресвятої Богородиці Володарки України (вул. Новознесенська, 34). А також — при відділенні соціальної адаптації (вул. Кирилівська, 3а); при Галицькому відділенні соціальної допомоги вдома (вул. Франка, 41); при Центральній міській дитячій бібліотеці (вул. Окуневського, 3).