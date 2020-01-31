Львів'ян попереджають про ожеледицю на дорогах

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджує, що вночі та вранці 1 лютого на дорогах очікується ожеледиця. Мерія просить усіх зважати на прогноз погоди і бути обережними під час руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати під час руху фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Як повідомляв Львівський портал, 1-2 лютого в Україні обіцяють теплу погоду.