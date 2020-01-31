Українцям обіцяють теплі вихідні

У перші нового зимового місця, 1 та 2 лютого, в Україні очікується тепла погода. Про це у Facebook повідомили синоптик Наталія Діденко.

«Враховуючи прогноз температури повітря в Україні на перші два дні нового зимового місяця, лютий треба перейменовувати у якийсь пухнастень чи мимИлень. Бруньки на деревах й кущах не вибухатимуть, але очікуються протягом дня ледь не квітневі градуси! У суботу в більшості областей України десь +5+10 градусів, а в неділю прогнозують +6+13 градусів, тобто, неділя ще й трохи тепліша», – написала Наталія Діденко.

Згідно із прогнозом погоди Львівського гідрометцентру, у перший день лютого у Львові вдень прогнозують +7+9 градусів, можливий дощ. 2 лютого львів’янам обіцяють до +11 градусів. Також можливий дощ.