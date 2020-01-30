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У Львові стартував конкурс на фінансування спортивних заходів

Соломія Головіна

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У Львові оголошують конкурс на фінансування спортивно-масових заходів. До участі запрошують громадські організації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначається, що у мерії ухвалою від 23.01.2020 затвердили Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів. ГО запрошують до участі у конкурсі.

Учасники конкурсу мають змогу отримати кошти з міського бюджету у м. Львова для проведення спортивно-масових заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Прийом заявок на участь у конкурсі надання фінансової підтримки стартує з 3 лютого та триватиме до 24 лютого.

З умовами програми можна ознайомитися на офіційному сайті Львівської міської ради або за посиланням або звернутися з флеш-накопичувачем до працівників відділу масового спорту управління спорту (пл. Ринок, 1, 521каб.) .

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