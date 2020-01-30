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У Львові поліцейські вилучили у групи іноземців пістолети і набої

Вероніка Рой

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Вчора, 29 січня, поліцейські вилучили у групи іноземців, які перебували у ресторані на Сихові у Львові, пістолети та набої до них. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, близько 22.40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з ресторанів, розташованому на Сихові, перебуває група чоловіків, деякі з них можуть бути озброєні.

«У закладі громадського харчування правоохоронці виявили чотирнадцятьох іноземців віком від 22 до 44 років, а також вилучили предмети, схожі на пістолети «ТТ» та «ПМ», а також набої до них, які скеровані на експертне дослідження», – зазначають поліцейські.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від термін до семи років.

Також встановлюється законність перебування іноземців на території України. Досудове розслідування триває.

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