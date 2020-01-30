На Львівщині прогнозують сніг із дощем та сильний вітер

У п’ятницю, 31 січня, у Львові та області синоптики прогнозують сніг, який перейде у дощ, пориви сильного вітру та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +6°C. Вітер змінний, 9-14 м/с, вдень пориви до 17-22 м/с, подекуди хуртовини.

Хмарно. Вночі на території області падатиме невеликий мокрий сніг, вдень – значний мокрий сніг з переходом в дощ. На дорогах буде ожеледиця.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними на дорозі.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 січня, через складні погодні умови на всій території Львівщини оголосили штормове попередження.