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На Львівщині оголосили штормове попередження

Наталя Дуляба

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Через ускладнення погодніх умов сьогодні, 30 січня, на всій території Львівщини оголосили штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

За даними синоптиків, протягом четверга, 30 січня, по всій території області падатиме сніг і мокрий сніг, подекуди – налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 17-22 м/с, місцями хуртовини.

Відтак надзвичайники наголошують: за такої погоди, а особливо під час ожеледиці, особливо уважними мають бути водії.

«Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Просимо вас відповідально ставитись до власного життя і життя своїх близьких», – підкреслюють в ДСНС.

У разі виникнення небезпеки мешканців Львівщини закликають телефонувати у Службу порятунку «101».

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