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Якої погоди чекати на Львівщині 30 січня?

Наталя Дуляба

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У четвер, 30 січня, у Львові та області вируватиме негода. Синоптики прогнозують хмарну погоду з опадами, пориви сильного вітру та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +4°C. Вітер західний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Хмарно. Місцями на території області падатиме сніг. На дорогах – ожеледиця.

Відтак мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними на дорозі.

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