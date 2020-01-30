Мінкульт хоче заборонити тварин в українських цирках з 2021 року

Міністерство культури, молоді та спорту готує законопроєкт про заборону використання тварин в українських цирках з 2021 року. Про це повідомила заступниця міністра Ірина Подоляк, передає пресслужба Мінкульту.

«В держави є політична воля, а в органах влади є розуміння, що ми перестаємо з 2021 року використовувати тварин у цирках. Це питання мусить бути врегульоване законодавчо, тому що в іншому випадку ми ставимо в нерівні умови державні цирки і пересувні цирки. Ми переконані, що закон буде ухвалено, бо є великий запит суспільства», – зазначила вона.

Як повідомляють у Мінкульті, законопроєкт заборонятиме використання тварин в усіх розважально-видовищних шоу і буде поширюватися на всі подібні заходи. Таким чином урівнюються позиції приватних цирків і державних.

Але документ не стосуватиметься тих галузей життєдіяльності людей, які пов’язані з партнерством з тваринами. Наприклад, кінологію скасовувати ніхто не збирається, тварин для терапії залишають і спортивні змагання за участі тварин теж будуть.

Також заступниця міністра зауважила, що за цей рік державні цирки мають підготуватись до того, що їхні програми з 2021 року повинні бути без тварин, мають думати про зміну репертуару.

«Зараз в державних цирках України, яких на сьогодні – 7, є 317 тварин. Вони задіяні у циркових шоу. З цих 317 тварин 96 є у власності держави. Решта – використовується у циркових шоу за угодами з організаціями чи підприємцями, які цими тваринами володіють», – йдеться у повідомленні Мінкульту.

Також міністерство вже підписало меморандум з громадською організацією «Фельдман Еко-парк» про передачу тварин з цирку. Меморандум передбачає, що ГО «Фельдман Еко-Парк» зобов’язуються розмістити тварин в гідних умовах, які відповідають вимогам кожного виду, доглядати за цими тваринами і надавати ветеринарну допомогу. Також організація буде вести реєстр утримуваних тварин і звітувати про їхній стан.

Крім цього Мінкульт веде перемовини з іншими громадськими організаціями, які можуть приєднатися до меморандуму і взяти до себе чотирилапих. Але це тільки ті тварини, які є у держвласності.

Нагадаємо раніше Львівський портал повідомляв, що Міністерство культури України припиняє закупівлю для державних цирків нових тварин. А 9 жовтня під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради вирішили створити на території парку «Знесіння» Центр для реабілітації тварин.

Додамо також, що ще у 2016 році виконком ЛМР ухвалив рішення про заборону функціонування будь-яких мобільних цирків і зоопарків у місті.