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Через ремонт на Шевченка закрить вулицю Залізничну

Андрій Котенський

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У Львові через ремонт вулиці Шевченка перекривають для руху транспорту частину вулиці Залізничної. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

За даними відомства, від п’ятниці, 31 січня, з 10.00 і до 23.00 год. 31 серпня буде перекрито рух транспорту на вулиці Залізнична, від вул. Шевченка до будинку № 21.

Перекриття вулиці зумовлене ремонтними роботами на вулиці Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівська), де мають облаштувати можливість кільцевого руху.

Роботи проводить ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

Нагадаємо, у четвер, 30 січня, розпочалася перша частина ремонту вулиці Шевченка.

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