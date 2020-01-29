У Львові проведуть розслідування через падіння опор на тролейбус та автомобіль

Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР проведе розслідування, щоб з’ясувати причини падіння опор тролейбусної контактної мережі на вулиці Науковій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вчора дві опори тролейбусної контактної мережі на вул. Наукова впали на тролейбус та автомобіль.

Директор департамента житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець розповів, що у Львові проведуть службове розслідування ситуації. До проведення розслідування буде залучено широке коло технічних фахівців. Впродовж двох тижнів буде детально вивчено це питання і буде з’ясовано причини цієї нештатної ситуації.

«Зокрема, ми перевіримо всю послідовність дій під час встановлення цих опора – як вони були змонтовані, хто розробив проєкт, чи було дотримано проектних рішень, хто приймав роботи. Буде також досліджено матеріал і конструктив опор на міцність і відповідність усім технічним вимогам і стандартам. За результатами розслідування, якщо будуть виявлені винні, то їх буде покарано, і якщо буде потреба, документи буде надано у правоохоронні органи. Також в рамках цього розслідування проведемо позачергову перевірку усіх опор і всіх несучих конструкцій на цьому маршруті», – повідомив Олександр Одинець.

За його словами, опори тролейбусної контактної мережі – це обладнання ЛКП «Львівелектротранс», свого часу його встановили працівники цього підприємства.