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У Львові проведуть розслідування через падіння опор на тролейбус та автомобіль

Ольга Денисяка

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Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР проведе розслідування, щоб з’ясувати причини падіння опор тролейбусної контактної мережі на вулиці Науковій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Вчора дві опори тролейбусної контактної мережі на вул. Наукова впали на тролейбус та автомобіль.

Директор департамента житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець розповів, що у Львові проведуть службове розслідування ситуації. До проведення розслідування буде залучено широке коло технічних фахівців. Впродовж двох тижнів буде детально вивчено це питання і буде з’ясовано причини цієї нештатної ситуації.

«Зокрема, ми перевіримо всю послідовність дій під час встановлення цих опора – як вони були змонтовані, хто розробив проєкт, чи було дотримано проектних рішень, хто приймав роботи. Буде також досліджено матеріал і конструктив опор на міцність і відповідність усім технічним вимогам і стандартам. За результатами розслідування, якщо будуть виявлені винні, то їх буде покарано, і якщо буде потреба, документи буде надано у правоохоронні органи. Також в рамках цього розслідування проведемо позачергову перевірку усіх опор і всіх несучих конструкцій на цьому маршруті», – повідомив Олександр Одинець.

За його словами, опори тролейбусної контактної мережі – це обладнання ЛКП «Львівелектротранс», свого часу його встановили працівники цього підприємства.

Відео: ЛМР

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