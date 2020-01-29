На Пустомитівщині відкрили новозбудовану медичну амбулаторію

Сьогодні, 29 січня, у селі Миклашів Пустомитівського району відбулось урочисте відкриття новозбудованої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Ця амбулаторія – одна з 43-х амбулаторій сімейної медицини у сільській місцевості, будівництво яких відбувається у Львівській області. Завдяки відкриттю медичного закладу якісними послугами охоплять 2,8 тисяч населення з 5 населених пунктів: с.Миклашів, с.Підгірне, с.Журавники, с.Чорнушовичі, с.Тарасівка.

Загальна вартість об’єкту становить понад 8 мільйонів гривень. Фінансовий ресурс, який використали для будівництва – це субвенція з державного бюджету місцевому бюджету, а також співфінансування з місцевого бюджету.

Площа приміщення новозбудованого закладу понад 300 м2. Зауважимо, що ця амбулаторія передбачає житло для лікаря.

Раніше в Львівській ОДА обіцяли відкрити всі 43 сільські амбулаторії у третьому кварталі 2019 року, однак цього так і не відбулося.

В області придбали 43 автомобілі для сільських амбулаторій.

Нагадаємо, Львівська облдержадміністрація розриває угоди з підрядниками, які будують 10 медамбулаторій в області. Головною причиною є те, що виконавці критично відстають від графіку виконання робіт та працюють безвідповідально.