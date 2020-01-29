На Пустомитівщині мікроавтобус наїхав на жінку

Поліцейські встановлюють обставини травмування жінки внаслідок наїзду мікроавтобуса на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталась 28 січня близько 17.40 на автодорозі Львів–Шегині в одному з сіл Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Фольксваген Транспортер», 46-річний мешканець району, скоїв наїзд на пішохода – 57-річну жінку, яку із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.