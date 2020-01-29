На Личаківському кладовищі вшанували пам’ять Героїв Крут

З нагоди 102-гої річниці подвигу Героїв Крут, на Личаківському кладовищі відбулося покладання квітів до могили учасників бою під Крутами Ігоря Лоського та Андрія Лазаренка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

В рамках вшанувань також відбулась панахида за полеглими у бою під Крутами і поминальна молитва.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у центрі Львова відбудеться реконструкція героїчного бою під Крутами.

Довідка:

Бій під Крутами — бій, що відбувся 16 (29) січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам’ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва.

Бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва».

У бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні. Поновити наступ на Київ війську Муравйова прийшлося на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми, по розмоклій дорозі.

Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність.