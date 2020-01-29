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У центрі Львова відбудеться реконструкція героїчного бою під Крутами

Соломія Головіна

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На площі Ринок покажуть театралізоване дійство «Бій за станцію Крути». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Із нагоди відзначення героїчної оборони військом УНР станції Крути, ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» проведе театралізоване військово-історичного дійства «Бій за станцію Крути».

Постановки можна буде побачити на площі Ринок (біля входу в Ратушу) 29 січня та 2 лютого з 10:00 до 17:00 год.

Під час театралізованого військово-історичного дійства члени громадської організації «Пам’ять» будуть одягненні, споряджені в однострої українських вояків війська УНР.

Довідка:

В Україні 29 січня вшановують пам’ять Героїв Крут. У цей день українці вшановують події кінця січня 1918 року, коли юні захисники Української Народної Республіки власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху – бій під Крутами.

Саме 29 січня на Чернігівщині недалеко від залізничної станції Крути, що розташована за 130 кілометрів на північний-схід від Києва, добровольчий Студентський Курінь із 300 юнаків вступив у нерівний бій із більшовицьким військом, у якому було близько 5 000 осіб.

У бою студенти відстоювали право українського народу жити у власній державі, адже саме тоді більшовики прямували на Київ. Завдяки героїчному подвигу українці зуміли тимчасово призупинити просування військ Червоної гвардії.

Після бою 27 юнаків потрапили у полон до більшовиків, які їх згодом стратили. На похороні в Києві біля Аскольдової Могили голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав їх героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш «Пам’яті тридцяти».

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