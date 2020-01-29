Анонім «мінував» Личаківське кладовище

У вівторок ввечері, 28 січня, анонім заявив, що заклав вибухівку на Личаківському кладовищі. Серед ночі територію цвинятаря перевіряли спецслужби, втім вибухонебезпечних предметів так і не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Повідомлення про замінування Личаківського цвинтаря правоохоронці отримали орієнтовно о 22:40 год. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог та працівники інших спецслужб.

«Правоохоронці обстежили територію кладовища – вибухонебезпечних предметів не виявлено», – кажуть у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Наразі правоохоронці встановлюють особу аноніма, котрий надав неправдиве повідомлення про замінування.

Нагадаємо, через масові замінування МВС пропонувало правоохоронцям спершу перевіряти такі повідомлення на фейковість.

А нещодавно уряд ініціював посилення відповідальності за фейкові замінування об’єктів.