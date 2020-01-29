13-річну мешканку Перемишлянського району після пиятики забрала «швидка» через алкогольне отруєння

У Перемишлянському районі 13-річна школярка потрапила до лікарні з алкогольним отруєнням. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, до Перемишлянського відділення поліції 28 січня надійшло повідомлення від медиків про те, що бригадою швидкої допомоги до лікарні доставили і госпіталізували 13-річну жительку одного з населених пунктів району з діагнозом «алкогольне отруєння».

На місце події прибули слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та інших служб Перемишлянського відділення поліції.

Правоохоронці встановили, що дівчинка вживала алкоголь разом зі своїми подругами, після чого в неї раптово погіршилося самопочуття і її доставили до медичного закладу.

Поліцейські з’ясували, що спиртне школяркам на їхнє прохання придбав у магазині 18-річний місцевий мешканець. За даними медиків, після надання допомоги стан дівчинки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів.

Вирішується питання про притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності за ст.180 (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння) КУпАП, що карається штрафом від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП буде притягнуто батьків дітей, які вживали алкоголь. Санкцією статті передбачено накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правоохоронці закликають батьків слідкувати за тим, як діти проводять своє дозвілля, а також пояснювати їм, яку шкоду здоров’ю може завдати алкоголь та до яких, часто непоправних наслідків, може призвести його вживання.