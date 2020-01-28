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Шахрая з Луганщини судитимуть за напад на 73-річну жінку у Львові

Соломія Головіна

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Уродженцю Луганщини, який 5 січня у Львові напав, побив та викрав кошти у довірливої 73-річної жінки, загрожує до 7 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Інцидент трапився 5 січня цього року у Львові. Невідома особа зателефонувала до постраждалої та представилась її донькою, повідомила, що потрапила у ДТП і попросила у жінки 10 тисяч доларів, які необхідно передати працівнику правоохоронних органів для врегулювання даної ситуації. Налякана жінка одразу погодилась.

У це й ж день у дім постраждалої прийшов чоловік, який представився правоохоронцем та вимагав запрошену суму. Жінка  вже готова була віддати кошти, але в останній момент попросила зловмисника пред’явити посвідчення, яке б підтверджувало дійсність його слів.

Злочинець зрозумів, що його обман викрито і напав на жінку. Наніс жертві кілька ударів кулаком в обличчя та, вирвавши із рук кошти, втік.

Злодія затримали та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів, без альтернативи внесення застави.

Прокуратура Львівщини підписала повідомлення про підозру у злочині за ч.1 ст.187 КК України (розбій). Санкція статті передбачає 7 років позбавлення волі.

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