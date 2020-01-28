Сніг, сильний вітер та ожеледиця: погода на Львівщині на 29 січня

Мешканців Львівщини попереджають про ускладнення погодніх умов. У середу, 29 січня, у Львові та області синоптики прогнозують сніг, пориви сильного вітру та ожеледицю на дорогах. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +2°C. Вітер змінний, 7-12 м/с, місцями пориви до 17-22 м/с.

На території області падатиме сніг, вночі та вранці значний. Подекуди налипання мокрого снігу та навіть хуртовини. Втім сніговий покрив буде нестійким. На дорогах – ожеледиця.

Відтак мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними на дорозі.

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