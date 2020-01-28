ОСТАННІ НОВИНИ

На лаві підсудних опиняться троє розбійників, які напали на львів'янина з паралізатором

|

На лаві підсудних опиняться троє розбійників, які у Львові напали на молодого чоловіка, застосувавши перцевий газ та паралізатор. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Інцидент трапився торік 1 листопада близько 4- ї години ранку у Шевченківському районі Львова. Двоє підозрюваних, які раніше були вже судимі за крадіжки, разом із своєю 40-річною спільницею вчинили розбійний напад на львів’янина. Зловмисники ретельно спланували злочин, склавши покроковий план вчинення кримінального правопорушення.

Фігурантка підійшла до постраждалого з метою знайомства, між ними зав’язався діалог. В цей час двоє інших злочинців напали на нього, побили, випустили йому в обличчя перцевий газ і застосували до паралізатор. Після фізичної розправи підозрювані викрали у довірливого юнака сумку з особистими речима, 10 тис. грн та мобільний телефон і втекли.

Окрім тілесних ушкоджень, кривдники завдали постраждалому матеріальної шкоди на суму 14 тис. грн.

Правоохоронці затримали злодіїв за вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій). Під час досудового розслідування до злочинців застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном на 10 років з конфіскацією майна.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...