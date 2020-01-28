ОСТАННІ НОВИНИ

На Дрогобиччині перекинувся «Ланос». Постраждали троє людей

Наталя Дуляба

|

В понеділок, 27 січня, на дорозі Дрогобич – Стрий в одному зі сіл Дрогобицького району троє людей травмувались внаслідок ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка «Деу Ланос», 46-річна дрогобиччанка, не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

В аварії постраждали троє пасажирів: двоє мешканців Дрогобича віком 24 та 31 рік, а також 23-річний стриянин.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...