На Дрогобиччині перекинувся «Ланос». Постраждали троє людей

В понеділок, 27 січня, на дорозі Дрогобич – Стрий в одному зі сіл Дрогобицького району троє людей травмувались внаслідок ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка «Деу Ланос», 46-річна дрогобиччанка, не впоралась з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

В аварії постраждали троє пасажирів: двоє мешканців Дрогобича віком 24 та 31 рік, а також 23-річний стриянин.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.