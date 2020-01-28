Медики назвали сім продуктів, які допомагають вберегтись від вірусів

На Львівщині суттєво побільшало хворих на ГРВІ. Лише за минулий тиждень, 20-26 січня, вірус «підхопили» понад 9 000 людей. У час, коли активізовуються різні вірусні інфекції, варто подумати про додаткову підтримку імунітету. Тому медики назвали сім продуктів, вживання яких допомагає у боротьбі з вірусами. Про це пише Ukrhealth, передає Львівський портал.

У період збільшення хворих на грип та ГРВІ медики не рекомендують самому собі призначати імуностимулятори, імуномодулятори чи полівітамінні комплекси. Такі препарати повинен виписувати виключно лікар при відповідних показах.

Тому якщо хочеться посилити свій імунітет, то варто звернути увагу на свій щоденний раціон і додати в нього побільше «противірусних» продуктів.

Цитрусові

У лимонах, апельсинах, мандаринах, помело міститься величезна кількість вітаміну С, який стимулює вироблення в організмі інтерферону – особливого гормону, від якого і залежить міць захисних функцій.

Крім того, аскорбінова кислота стимулює процес утворення антитіл – клітин, що відповідають за знищення вірусів і бактерій. Завдяки цьому посилюється стійкість організму в епідемічний період.

Мед

Його секрет полягає у величезній кількості флавоноїдів, які з-поміж іншого зміцнюють захисні функції і допомагають відбивати атаки вірусів.

Імбир

Цей продукт – потужний природний імуностимулятор і полівітамінний комплекс одночасно. Так, в його склад входять вітаміни А, С, В1, В2 і мікроелементи натрій, калій, залізо, магній, цинк, фосфор, кальцій. Всі вони потрібні для повноцінної і злагодженої роботи організму.

Часник

Головна сила часнику – в речовині аліцин. Цей компонент не тільки знищує бактерії, але і блокує вироблення ферментів, які сприяють поширенню інфекцій (навіть вірусних) в організмі.

Калина

Ця ягода зі специфічним смаком і запахом особливо потрібна в сезон вірусного «розгулу». У ній міститься багато аскорбінової кислоти, дубильних речовин, пектину, глікозидів і мінеральних солей. Саме завдяки ним калина зміцнює організм, підтримує загальний тонус і підвищує імунітет.

Журавлина

Кисло-солодка журавлина теж повинна стати вашою улюбленицею. Хінна і лимонна кислоти в цьому продукті здатні змінювати структуру вірусів і буквально «поїдати» їх, виводячи з організму ще до того, як вони встигнуть зашкодити вам.

Липа

Напій з липового цвіту містить сапоніни і глікозиди. Ці речовини підсилюють ефективність Т-лімфоцитів, які знищують віруси. Тому намагайтеся пити чай з липою щодня і навіть по кілька разів.

Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюють чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.