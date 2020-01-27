Школярам хочуть заборонити користуватись телефонами на уроках

В Україні хочуть заборонити використання мобільних телефонів у школах. Така заборона має сприяти спілкуванню між дітьми. Відповідний законопроєкт зареєстрували на сайті Верховної Ради, передає Львівський портал.

Так, на сайті парламенту зареєстрували законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до інтернету, та не створення перешкод для отримання освіти іншими здобувачами освіти» (№2792). Його ініціатором є нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Як вказано у пояснювальній записці, під час занять у закладах загальної середньої освіти планують заборонити використання мобільних телефонів та інших пристроїв, що мають підключення до Інтернету.

Заборона поширюватиметься на всіх учасників навчально-виховного процесу, виняток становитимуть уроки, які передбачають роботу на мобільних телефонах в освітніх цілях, а також діти з особливими освітніми потребами.

Порядок користування мобільним зв’язком та іншими пристроями, що мають підключення до Інтернету, будуть визначати директоришкіл за участю учнівського,батьківського та інших органів самоврядування.

Як водночас пише Уніан, автор законопроєкту наголошує, що «заборона на використання мобільних телефонів дозволить боротися із недоброзичливістю, що є в закладах (рекет, злодійство, домагання), та обмежити наражання на найменші шокуючі, жорстокі чи характерні зображення».

У документі також вказано, що прийняття законопроєкту «надасть можливість не створювати перешкоди для отримання освіти іншими здобувачами освіти, зокрема, зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним і скоротити використання соціальних мереж».

Також ініціатор законопроекту наголошує, що заборона на використання ґаджетів в школах діє у Франції, Греції, Азербайджані та Таджикистані.