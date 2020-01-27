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Львівські митники знайшли у паливному баку авто майже 70 кг копченого сала

Соломія Головіна

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У пункті пропуску «Краковець-Корчова» митники знайшли в паливних баках авто одяг та копчене сало, які намагалися нелегально провезти через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Так, в одному випадку працівники митниці виявили 68 кг копченого сала у вакуумній упаковці без маркування. В іншому –  40 нових штанів Lifestyle KKO у поліетиленовому пакуванні. Товари містились у паливних баках  автомобілів «Volkswagen Passat».  В обох випадках громадяни формою проходження митного контролю обрали  смугу спрощеного митного контролю – «зелений коридор» пункту пропуску «Краковець-Корчова».

За цими фактами складено протоколи про  порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Весь товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково.

Фото: Галицька митниця

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