Львівські митники знайшли у паливному баку авто майже 70 кг копченого сала

У пункті пропуску «Краковець-Корчова» митники знайшли в паливних баках авто одяг та копчене сало, які намагалися нелегально провезти через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Так, в одному випадку працівники митниці виявили 68 кг копченого сала у вакуумній упаковці без маркування. В іншому – 40 нових штанів Lifestyle KKO у поліетиленовому пакуванні. Товари містились у паливних баках автомобілів «Volkswagen Passat». В обох випадках громадяни формою проходження митного контролю обрали смугу спрощеного митного контролю – «зелений коридор» пункту пропуску «Краковець-Корчова».

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Весь товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково.

Фото: Галицька митниця